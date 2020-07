Raul Gonzalez réagit au tirage au sort de la phase de poules de C1, “c’est un groupe très fort”

Hier a eu lieu le tirage au sort de la phase de poules de la saison 2020-2021 de la Velux EHF Champions League qui a notamment donné comme adversaire du PSG Handball Szeged, Kielce ou bien encore le FC Porto et Elverum. Un tirage sur lequel est revenu Raul Gonzalez, le coach des Rouge & Bleu.

“C’est un groupe très fort, on connaît quasiment toutes les équipes qu’on sera amené à jouer. On les a déjà rencontrées plusieurs fois par le passé. Pour autant, ça n’est pas un avantage en soi, assure le coach parisien pour PSG TV. D’une saison à l’autre, les effectifs changent : Elverum s’est renforcé avec l’arrivée de Luc Abalo par exemple. Ça veut dire qu’il faudra reprendre tout notre travail à zéro et bien préparer tous ces matches qui nous attendent.“

Un tirage au sort qui va lui permettre d’affronter son ancien club, le Vardar Skopje.

“Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé en Macédoine. Je vais donc avoir la chance de revoir certains amis. Ça sera très spécial pour moi ! Ça sera aussi la première fois que je jouerai contre mon ancienne équipe. Je m’attends à un bon accueil de la part du public. C’est un des meilleurs du monde, toujours derrière son équipe et il est très difficile de s’imposer là-bas.“

Le coach espagnol s’est enfin penché sur la saison européenne à venir.

“La saison prochaine sera forcément différente, avec ce nouveau format où les deux premières équipes auront la chance de ne pas jouer les playoffs et d’aller directement en quarts. On aura comme objectif de finir à l’une de ces deux places. Notre calendrier sera très chargé et si on peut s’éviter de jouer deux matchs supplémentaires on ne va pas s’en priver.“