Record d’audience pour la finale de Coupe de France sur Eurosport 2

Vendredi dernier, le PSG a battu Saint-Etienne en finale de Coupe de France (1-0). Une finale qui était diffusée sur France 2 et Eurosport 2. Le premier match officiel du football français depuis un peu plus de quatre mois a passionné les foules. Cette dernière a ainsi offert la première place des audiences à la chaîne du service public avec 4,87 millions de téléspectateurs. Mais Eurosport 2 n’est pas en reste non plus. En effet, la chaîne du câble s’est félicitée d’avoir réalisé un nouveau record pour une finale de Coupe de France avec 350 000 téléspectateurs devant Eurosport 2. Un nouveau signe que le football manquait aux Français.