Demain à 21h10 (France 2 et Canal+Sport), le PSG et l’Olympique Lyonnais s’affronteront lors de la finale de la dernière édition de la Coupe de la Ligue. Et à la veille de cette rencontre, Thomas Tuchel et Marco Verratti seront présents en conférence de presse – au Stade de France – à partir de 17h20. Un point presse à suivre ici en live. À partir de 18h, les quinze premières minutes de la séance d’entraînement du Paris Saint-Germain seront proposés en live sur le site officiel du club.