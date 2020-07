Demain à 21h10 (France 2 et Eurosport 2), le PSG affrontera l’AS Saint-Etienne dans le cadre de la finale de Coupe de France. Et à la veille de cette rencontre, les joueurs parisiens vont s’entraîner une dernière fois sur la pelouse du Stade de France. Après les conférences de presses de Thomas Tuchel et Thiago Silva, vous pouvez suivre, ici, en live les quinze premières minutes de cet entraînement.