Revue de presse PSG : Kehrer, Shamrock Rovers, OM, Kouassi, DNCG, perte de 120M€…

Vu et lu au sujet du PSG ce jeudi 2 juillet 2020 dans la presse hexagonale.

Le club a rendez-vous aujourd’hui devant la DNCG. Mais bien que fortement touché par la crise, le PSG (au budget de 650M€) “va présenter un déficit moins important que redouté, rapporte L’Equipe. Après affinage des chiffres, la perte s’élèverait à 170M€. Ce montant s’entend hors transferts. Avec les ventes de Nkunku, Nsoki, Trapp, Robail à Lens et le bonus sur le transfert de Lo Celso, le PSG va le ramener à environ 120M€. Malgré ce lourd déficit, Paris va passer sans encombre ce rendez-vous devant la DNCG. […] Avec les départs de Thiago Silva et de Cavani, de réelles économies sur la masse salariale vont être opérées. […] Le PSG ne fera pas de folie. Leonardo va devoir se montrer ingénieux afin de renforcer l’effectif à moindre coût, aux postes de latéral droit, de milieu, d’attaquant et sûrement, aussi, de défenseur central. À cette contrainte conjoncturelle s’ajoute une autre structurelle, les charges des salaires et amortissements de transfert de Neymar et Mbappé.”

Après le match amical contre Le Havre (L2), au stade Océane le 12 juillet, le PSG est bien parti pour jouer les Irlandais de Shamrock Rovers le 17 juillet, au Parc des Princes, confirme le journal sportif. Et quatre jours plus tard, Paris devrait recevoir le Celtic (le 21) avant son premier match officiel, la finale de Coupe de France face à Saint-Étienne, au Stade de France, le vendredi 24 juillet.

Hier, Tanguy Nianzou Kouassi (18 ans) est officiellement devenu un joueur du Bayern pour quatre années. “Sa perte n’a pas fini de hanter le PSG”, assure L’Equipe. “C’est peut-être davantage dans l’entre-jeu que Kouassi aura, au moins à court terme, la possibilité de s’exprimer en Bavière. Toutes compétitions confondues, il ne serait donc pas étonnant que Kouassi atteigne la dizaine de matches la saison prochaine. Il a montré ces derniers mois une capacité d’adaptation bluffante et une polyvalence précieuse. Mais pour Kouassi, pour une place durable dans le onze, il faudra sans doute attendre. L’heure du bilan sur ce choix très commenté du printemps 2020 attendra.”

Le Parisien s’interesse à Thilo Kehrer, qui, avec le départ de Thomas Meunier, va devoir jouer à droite et devrait être préféré à Colin Dagba. “Le traumatisme de Manchester United semble enfin évacué chez Kehrer. Il ne joue plus avec ce fer rouge collé aux crampons, commente Dominique Sévérac. Reste le débat sur son réel potentiel dans cette fonction. Qui se souvient de Thilo Kehrer en phase offensive ? Une question qui ne se pose jamais pour Bernat, son pendant à gauche, souvent passeur et buteur dans les grands matchs. […] Il lui reste un mois et demi pour se fondre complètement dans le rôle alors qu’il part pour la première fois dans la peau d’un titulaire. Mais, comme toujours, il reste un homme sous surveillance. Dans sa liste de courses estivales, Leonardo a coché les noms de plusieurs arrières droits. A Kehrer de lui démontrer qu’il peut envisager des économies sur ce budget-là.”

La saison 2020-2021 de Ligue 1 débutera le week-end du 22 août. Et selon les informations du Parisien, le PSG lancera sa saison au Parc des Princes contre le FC Metz le samedi soir (22 août). Mais si le PSG arrive à se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions – le 23 août – son premier match de Ligue 1 sera bien évidemment décalé “comme l’a prévu la LFP”. Le quotidien francilien indique également qu’il ne faudra pas attendre longtemps pour voir le premier Classico de la saison. En effet, ce dernier devrait se jouer dès la 3e journée, le 13 septembre au Parc des Princes.