Revue de presse PSG : Leonardo, Aouchiche, stratégie, groupe, jauge…

Vu et lu au sujet du PSG ce samedi 4 juillet 2020 dans la presse hexagonale.

Leonardo “est davantage un homme d’opportunités, sur lesquelles il bondit, que de vrais réseaux qu’il développe”, juge L’Equipe qui le place à sa une aujourd’hui. “Le secret dans le business est sa façon d’avancer, d’optimiser ses chances de réussite. Limiter le nombre de personnes au courant de ce qu’il mijote est une autre de ses signatures. À Paris, un seul homme a sa confiance : son adjoint, Angelo Castellazzi. […] Leo est un séducteur qui travaille le plus souvent en solo. […] Souvent il a déjà une idée bien précise de ce qu’il veut faire. « Leo estime que les entraîneurs n’ont pas à décider du nom des joueurs qui doivent renforcer l’effectif, qu’ils sont là pour travailler avec ceux qu’on leur propose », raconte un intime du PSG. […] Pas question de travailler avec un agent en particulier : il veut un joueur, il appelle son agent dont il a forcément le numéro.“

Mais “parfois, le charme n’agit pas”, poursuit Damien Degorre. “Sur les dossiers Kouassi et Aouchiche – qui a confirmé hier soir son départ sur les réseaux sociaux après avoir passé sa visite médicale à Saint-Étienne mercredi – le Brésilien a échoué à convaincre. Un autre directeur sportif que Leonardo se serait sûrement attiré les foudres et les railleries des critiques. Pas le Brésilien, dont l’image est assez solide pour supporter quelques anicroches.”

“La méthode Leo sera également jugée à la lumière de sa capacité à gérer les situations de fins de contrat en 2021, comme Di Maria (qui aimerait terminer sa carrière européenne à Paris) ou Draxler, et en 2022, comme Mbappé et Neymar”, lit-on encore dans L’Equipe, qui donne comme priorités de recrutement un latéral droit, un milieu défensif, un défenseur central et peut-être un joueur plus offensif. “Puisqu’il est impensable de prolonger Draxler, Leonardo avait un temps imaginé l’inclure dans un échange avec un autre joueur. Mais faire partir l’Allemand de Paris ne sera pas aisé et Leo n’a pas tout à fait les mêmes qualités de «courtier » que son prédécesseur, Antero Henrique. Ce dernier n’avait d’ailleurs pas réussi à vendre Jesé, un autre dossier, moins chaud mais tout aussi épineux. L’attaquant espagnol, prêté au Sporting Portugal la saison passée, coûte environ 15 M€ par an au PSG (entre salaire chargé et amortissement). Il lui reste, à lui aussi, un an de contrat.”

Dans le cadre de la préparation, “les Parisiens ont franchi une étape supplémentaire cette semaine“, estime Le Parisien après la reprise de l’entraînement collectif. “La grande majorité est en forme. Le seul à manquer à l’appel est Abdou Diallo, qui poursuit sa convalescence à son domicile après son opération du dos. […] Les Parisiens ont aussi accueilli avec plaisir les prolongations de contrat de Kurzawa pour quatre ans, mais aussi celles de Silva, Rico et Choupo-Moting jusqu’à la fin de la saison. Un nouvel entraînement est programmé aujourd’hui. Les joueurs seront libres demain. Le premier match amical se déroulera dimanche 12 juillet, à 19 heures, au Havre. D’ici là, ils découvriront, jeudi 9 juillet, le calendrier de la saison prochaine de L1. Le lendemain, avec le tirage au sort du Final 8 de Ligue des champions, ils connaîtront enfin leur adversaire en quarts de finale.“

“Sauf ultime rebondissement”, le Stade de France sera “presque désert” pour les PSG/ASSE et PSG/OL avec 5000 personnes maximum in situ. “Les autorités gouvernementales ont entériné le scénario compatible avec les limitations actuelles, peut-on lire. De ce fait, le quota grand public attribué à chaque club devrait à peine dépasser le millier de billets. Le Collectif Ultras Paris ainsi que les deux groupes principaux de Saint-Etienne envisageraient très fortement dans ce contexte ne pas assister à la ou les finales qui les concernent. Les supporters ont réclamé (et obtenu) que les télévisions ne diffusent pas de bande sonore ou d’image de foule virtuelle. Les groupes de fans devraient en revanche pouvoir afficher leurs couleurs dans le stade.”