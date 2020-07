Revue de presse PSG : Mabille, CUP, Cavani, Löw, Emery, maillot…

Vu et lu au sujet du PSG ce lundi 20 juillet 2020 dans la presse hexagonale.

Après la polémique sur le manque de gestes barrières dans le Virage Auteuil vendredi dernier, la réponse. Romain Mabille, le président du Collectif Ultras Paris (CUP) annonce dans Le Parisien la présence des fans mardi pour le PSG/Celtic avec une stricte volonté de corriger le tir. “C’est sûr que c’est un peu comique de dévoiler un message de remerciement à l’intention des soignants sans porter de masque…“, admet Mabille. “Avant le match, tout le monde savait que ça allait être difficile, mais pas grand monde ne s’en est soucié. On avait dit qu’on viendrait sans mettre les gens en danger, pour animer la tribune et, sur le côté sanitaire, on s’est un peu plantés. C’est trop facile de dire que les autres le font aussi. […] Je pense qu’on viendra mardi. On a des messages à faire passer avant les Coupes et la Ligue des champions. On a envie de reparler de Dortmund, qui reste vraiment un grand moment, et de s’adresser aux joueurs qui vont partir, surtout Thiago Silva, qui mérite qu’on lui dise au revoir correctement. Cavani ? Pour rendre hommage à quelqu’un, il faut qu’il soit d’accord. Ce n’est pas d’actualité pour le moment. C’est triste que ça se finisse comme ça. L’association est divisée en deux : la moitié des gens passent outre son départ précipité, qui pour moi est un manque de respect, et veulent lui rendre hommage. L’autre partie a mal pris les raisons de son départ et son manque de communication. Tout dépend de lui, s’il dit au revoir, les choses seront certainement différentes. […] Mardi, on va essayer de démontrer qu’on peut avoir un comportement responsable, même si l’ambiance en pâtit. On n’a pas de volonté de désobéissance. Les absences des ultras pour les finales ? Même avec 1.000 places, comment aurait-on choisi parmi nos membres ? Et quelle image aurait-on renvoyée aux 38.000 abonnés si on avait obtenu ces 1.000 places en en laissant 200 ? […] Pour la Ligue des champions, on recommande de ne pas se déplacer à Lisbonne. On cherche un moyen de regarder le match en sécurité à Paris, ensemble.“

Le Parisien confirme que le PSG va évoluer mardi avec le maillot domicile de la saison prochaine, le nouveau Hechter BBRBB, et commercialiser également le maillot extérieur ce même jour.

Du côté de L’Equipe, on relève qu’en Espagne on rapporte qu’Unai Emery (48 ans), ancien coach du PSG, est en passe de devenir l’entraîneur de Villarreal, 5e de laLiga.

Enfin, le 2e entraîneur adjoint de Thomas Tuchel au PSG, Zsolt Löw (41 ans) “pourrait rejoindre sous peu Hoffenheim, qui cherche un successeur à Alfred Schreuder, limogé au début du mois de juin. Les dirigeants du club allemand, qui participera la saison prochaine à la phase de groupes de la Ligue Europa, ont fait du Hongrois l’une de leurs deux priorités, selon une information dévoilée par plusieurs médias allemands, dont Kicker. Löw est sous contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin 2021.”