Revue de presse PSG – Mbappé apte ou pas… et les alternatives

Vu et lu au sujet du PSG ce dimanche 26 juillet 2020 dans la presse hexagonale… des pronostics sur les chances de voir Kylian Mbappé jouer le quart de finale de la Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame le 12 août prochain, à Lisbonne. L’attaquant souffrant officiellement d’une “entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe.” Comme aucune durée d’absence n’est aujourd’hui établie par le PSG, la presse s’en charge en attendant que le staff médical fasse un point plus précis mardi grâce aux examens complémentaires (dont une IRM). Il reste 18 jours à Kylian Mbappé pour être apte à jouer.

Sa participation au quart de finale “est très incertaine” pour le JDD. “Il n’y a pas eu de bonnes nouvelles”, juge L’Equipe. “Sa présence pour le quart de finale apparaît très, très hypothétique, sauf miracle qu’il ne faut pas écarter totalement à deux semaines et demie de l’événement. […] Et puis cette blessure va lui faire perdre du rythme. Même s’il compense par un travail cardio à base de vélo notamment, cela ne remplace pas l’intensité des entraînements ou des matches. […] Sans se montrer trop négatif, l’indisponibilité sera d’au moins deux semaines. […] A moins que. “Le cerveau commande la cicatrisation, explique un médecin de L1. S’il y a de l’espoir, il y a plus de chances de cicatrisation.” On connaît la faculté de résilience de Mbappé, le PSG s’y raccroche. Ils sont lancés dans une course contre la montre. Il n’est toutefois pas dit qu’ils remportent celle-là.“

Pour Le Parisien, on a “le droit d’y croire”. Et on peut lire que “cette blessure, certes problématique à ce moment de la saison, ne compromet cependant pas toutes ses chances de disputer le Final 8. Le staff médical du PSG s’est toutefois gardé de tout triomphalisme et entend maintenant valider ce premier diagnostic. “Sous réserve des résultats de cette IRM et s’il n’y a pas de contusion osseuse, il pourra certainement participer à la rencontre face à Bergame”, estime ce spécialiste de la cheville. “Au regard des premières constatations, c’est possible qu’il joue, confirme un autre praticien du sport. Après, est-ce que c’est bien ? C’est une autre question.” Selon ces médecins, il faudrait environ 15 jours à Mbappé pour revenir à un niveau acceptable.“

Alternatives

Thomas Tuchel va devoir faire sans Kylian Mbappé (et Thilo Kehrer victime d’une contusion osseuse de la hanche) au moins vendredi dans le cadre de la finale de la Coupe de la Ligue PSG/Lyon, qui pour le remplacer dans le onze vendredi et peut-être après ?

Pablo Sarabia “possède une carte à jouer. Leandro Paredes aussi”, juge Dominique Séverac dans le journal francilien. “Si Tuchel choisit de conserver son 4-4-2, il installera Sarabia devant. Lui donner du temps de jeu est utile : Di Maria est suspendu contre l’Atalanta. Mais en prévision du Final 8, le technicien peut déjà basculer sur un autre schéma, le 4-3-3 sans doute plus solide face à des Bergamasques très entreprenants avec le ballon et très forts sur les côtés. Dans cette configuration, Paredes, Gueye et Verratti occuperaient le cœur du jeu.“

L’Equipe pense aussi à un 4-3-3 comme contre le Real Madrid, mais n’exclut pas différents 4-4-2 : Tuchel “peut replacer Neymar plus haut et dans l’axe au côté d’Icardi pour conserver Sarabia sur le côté droit à la place de Di Maria. L’option Julian Draxler se présenterait alors dans le couloir gauche. Voire celle impliquant Éric Choupo-Moting.”

Rayon bonne nouvelle, Abdou Diallo et Juan Bernat rejoindront l’entraînement collectif demain.