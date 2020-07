Revue de presse PSG : Mbappé, Kehrer, Denisot, LFP, Atalanta…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 29 juillet 2020.

Kylian Mbappé “passe son temps à effectuer des soins”, rapporte Le Parisien en référence à la kinésithérapie et à la physiothérapie possibles à ce stade. “Il a reçu des centaines de messages de soutien qui le regonflent à bloc. […] Il ne fait pas les choses à moitié pour se donner le maximum de chances de cicatriser au plus vite. […] Le PSG estime que ses qualités de récupération différentes des autres joueurs peuvent lui faire gagner quelques jours précieux. Même ses proches refusent de verser dans le pessimisme. La question est désormais de savoir quand il pourra reprendre la course. L’objectif secret consiste à courir sur les pelouses de l’Algarve où le PSG s’installera à partir du 8 août pour un mini-stage. […] Mbappé aimerait être au moins sur le banc de touche au stade de la Luz.”

Et si l’ancien président du PSG Michel Denisot devenait à l’automne président de la Ligue après le retrait de Nathalie Boy de la Tour ? Selon Le Parisien, il “n’est pas insensible à la fonction“. Et puis “outre le soutien de Le Graët, il bénéficie de l’appui du syndicat de la L2 et de l’UCPF. D’autres noms circulent néanmoins comme celui de Gervais Martel. Il y songe. Revient également avec insistance celui de Vincent Labrune, ex-patron de l’OM.” Les grandes manœuvres ont commencé, confirme L’Equipe : “Plusieurs noms reviennent. Le premier est celui de Cyril Linette, aujourd’hui au PMU, qui plaît. Un scénario envisagé consisterait à associer Cyril Linette, dans un rôle de directeur général, à un président avec qui il s’entendrait bien. C’est là que le nom de Michel Denisot revient. Mais les deux hommes seraient-il d’accord pour un tel attelage ? Pas évident. […] D’autres pistes sont évoquées : Michel Seydoux coche pas mal de cases. […] Certains imaginent promouvoir deux employés de la LFP : Arnaud Rouger et/ou Mathieu Ficot.” Bref, il va falloir attendre pour y voir plus clair.

Dans le journal sportif il est également question de Thilo Kehrer, touché à la hanche lors du PSG-ASSE. Le défenseur “soigne actuellement un bel œdème et il souffre toujours sur la zone touchée. Mais s’il supporte la douleur, il pourrait même être capable de tenir sa place face à Lyon. A priori, ce n’est pas dans les intentions de Tuchel, qui ne veut pas prendre de risques.” L’Equipe parle d’un Thilo Kehrer, très motivé. D’autant plus qu’il sait que “Leonardo travaille à recruter au poste. Mais il n’ignore pas que, dans le mois qui vient, il a l’opportunité d’inciter son directeur sportif à chercher un n° 2 plutôt qu’un n°1.”

Enfin, après la victoire de l’Atalanta contre Parme (2-1), le quotidien sportif estime que le prochain adversaire européen du PSG a montré deux visages (un par mi-temps). “La première période a été dans la lignée de ses dernières sorties, voire pire, avec une équipe de Bergame très en dedans, lit-on. L’équipe est revenue transformée en seconde période, aidée aussi par un adversaire reculant dans ses 30 derniers mètres. Le coach bergamasque a multiplié les ajustements tactiques pour finir avec une défense à trois.“