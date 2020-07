Revue de presse PSG : Mbappé, Neymar, Bernat, Diallo, Verts et mise au vert…

Vu et lu au sujet du PSG ce jeudi 23 juillet 2020 dans la presse hexagonale.

Kylian Mbappé a assuré mardi qu’il effectuerait “quoi qu’il arrive” une quatrième saison à Paris. De quoi éteindre toute rumeur alors que l’attaquant est sous contrat jusqu’en 2022. Le Parisien s’empare du sujet pour se demander si le champion du monde – qui vaudrait 250 à 300M€ – va prolonger son engagement au PSG. Ce qui sera rapidement nécessaire pour le club. Même s’il n’est pas à vendre à moyen terme : le Qatar “s’attend au moins à boucler les trois prochaines saisons, jusqu’au Mondial organisé dans son pays, avec Mbappé au PSG, écrit le journal francilien. Si le dossier de la prolongation est brûlant, il n’est pas pressant. Seulement deux ou trois rendez-vous ont eu lieu. Ce tempo convient parfaitement au joueur. Parce qu’il lui reste deux ans de contrat et non deux mois. Par ailleurs, il se sent bien au PSG, où règne entre joueurs une super-ambiance. […] Mbappé est déjà l’un des leaders du vestiaire. Consulté sur la question, il a souhaité que Tuchel demeure l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Partir en 2021, prolonger son contrat cette saison ou plus tard : toutes les options restent sur la table. En attendant, Mbappé observe. […] point positif, il juge que le club grandit même si l’institution branle parfois par forts vents. […] Parfois, le joueur ne se sent pas autant aimé qu’il l’aimerait. […] S’il adorerait faire l’histoire du PSG, il veut être sûr que le club s’en donne les moyens et lui en donne les moyens. Il ne s’agit pas ici d’argent. S’il prolonge, il sera augmenté mais ces millions, il les obtiendra partout. […] Même si la presse espagnole s’en donne toujours à cœur joie, parfois sur service commandé par… des dirigeants du PSG eux-mêmes, il n’a jamais négocié pour l’instant une quelconque arrivée au Real Madrid. L’intérêt du club, celui de Zidane, est connu et suffit à maintenir le lien.”

“Comme Mbappé, Neymar voit l’avenir à Paris”, ajoute le quotidien. “Des discussions autour d’une prolongation de contrat (2022) pourraient être entamées à la rentrée. […] Le club et l’entourage du joueur souhaitent laisser la C1 se terminer avant d’ouvrir ce dossier. Reste à savoir, alors, quelles seront les intentions des uns et des autres. Les envies de Neymar au-delà de 2022 sont un secret bien gardé. Le niveau de performance du n°10 au cours du Final 8 pourrait indexer les envies parisiennes sur ce dossier.“

L’Equipe loue le travail de préparation réalisé au PSG depuis la reprise de l’entraînement puisqu’à l’exception de Juan Bernat, en délicatesse avec un mollet, “tous les autres membres de l’effectif sont opérationnels (Diallo, opéré du dos en juin, était forfait pour les finales selon le protocole annoncé par son club). Lors des matches amicaux, les joueurs sont apparus en forme et affûtés. Dans le scénario établi par le PSG, l’équipe doit être au top pour la Ligue des champions. La gestion du cas Bernat l’illustre. Tuchel compte prioritairement sur lui pour la fin de la C1, il a été ménagé au maximum.” […] Tuchel a organisé une mise au vert, ce soir, à Rueil-Malmaison. Auparavant, les Parisiens s’entraîneront une heure au Stade de France, à 18h. Sauf pépin d’ici là, il n’y aura que deux absents : Bernat et Diallo. Ce dernier peut déjà espérer reprendre l’entraînement collectif la semaine prochaine. Quant au latéral gauche, Tuchel confiait mardi qu’il espérait son retour dans le groupe au plus tard en début de semaine. Aucun risque ne sera pris, il travaille toujours à part.” L’Equipe propose ce onze pour demain : Navas – Kehrer, Marquinhos, Silva (c) (ou Kimpembe), Bakker (ou Kurzawa) – Di Maria, Gueye, Verratti, Neymar – Icardi, Mbappé.