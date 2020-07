Revue de presse PSG : Mbappé, Tuchel, Bras, critiques sur le jeu…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 27 juillet 2020.

C’est aujourd’hui que Kylian Mbappé doit consulter pour mieux connaitre, 72 heures après la blessure, la durée de son indisponibilité et le protocole à suivre. Mais “les réexamens cliniques et d’imagerie devraient normalement se dérouler demain, en ce qui concerne l’IRM, rapporte L’Equipe. Mbappé a eu un week-end de repos, comme ses partenaires. La reprise du PSG est programmée aujourd’hui avec des retours de Bernat et Diallo à la séance collective. Thilo Kehrer sera encore en soins.”

“Depuis sa reprise, le PSG bafouille son jeu, même s’il continue de gagner. Il va falloir vite rassurer alors que Tuchel ne semble pas avoir toujours une maîtrise des événements, juge le bien critique Parisien. La sortie sur blessure de Mbappé l’a encore prouvé : sans lui, il ne se passe plus grand-chose sur le terrain. Sans lui, le jeu du PSG risque d’en pâtir énormément. Neymar a marqué mais, physiquement et malgré une perte de poids, il reste loin de sa forme optimale. Il a du mal à accélérer, à jouer encore juste, son influence demeure modeste. Sans doute une question de réglages. […] Mais c’est quoi le plan de jeu de Tuchel ? Souvent, entre eux, ils regrettent des consignes un peu scolaires où, en gros, il leur est demandé de donner le ballon aux deux cracks et après on verra. En privé, certains joueurs comme Gueye regrettent le manque de volume aux entraînements et parlent de séances peu intenses, sans assez de pressing. […] Clairement, 2020 n’est pas l’année d’Icardi pour l’instant. […] Pour beaucoup, la concurrence est tronquée, avec des choix d’abord politiques effectués par Tuchel. Sarabia demeure confiné dans son rôle de joker de luxe. […] Thiago Silva est toujours le capitaine alors que son aventure va prendre fin, laissant Kimpembe et ses qualités de combattant et de leader sur le banc. Verratti a regardé la finale remplaçant alors que Gueye n’a pas encore retrouvé ses jambes. Tuchel s’est trompé en se passant du seul profil créatif dont il dispose dans ce secteur. […] Marquinhos est apparu en difficulté physiquement. Il n’est pas le seul dans ce cas (Gueye, Neymar, Di Maria, Icardi). Il reste un peu plus de deux semaines pour arriver vers la fameuse “montée en puissance”, un cliché du foot.”

Par ailleurs, on trouve dans le journal francilien (dans le cadre des 50 ans) un entretien avec Jean-Claude Bras (75 ans), dit “premier buteur du PSG” (c’était en amical) et “qui n’a rien oublié de la fête pour la montée en 1re division.” L’ancien ailier donne également son sentiment sur le club aujourd’hui : Ce PSG “est à des années-lumière du nôtre. J’aurais adoré jouer dans le PSG actuel car déjà ça prouverait que j’ai leur niveau. Mais même si on n’était les meilleurs de notre génération, on était largement moins bons. Neymar, Mbappé, eux, ce sont des artistes. J’aime bien aussi la gestion des ego de Tuchel et la classe du président Al-Khelaïfi.“