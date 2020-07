Riolo : “Je pense que Verratti n’est plus titulaire au PSG”

Si Marco Verratti a quelques démangeaisons dans la nuque, qu’il se rassure, ce n’est que le pointeur du viseur de Daniel Riolo prêt à le descendre. Le journaliste et polémiste, de retour dans l’After Foot de RMC, n’a pu que se réjouir de voir le milieu de terrain italien sur le banc à l’entame des matches depuis la reprise. A ses yeux, on peut dire désormais que Marco Verratti n’est plus un titulaire au PSG par choix technique.

“Quand je regarde les articles qui parlent du PSG et les compositions éventuelles à venir, Verratti est toujours cité comme s’il était titulaire. Or, je pense qu’il n’est plus titulaire au PSG. Il le sera certainement contre l’Atalanta au vu des absences, si le PSG joue en 4-3-3. Mais il n’est plus titulaire au PSG, Thomas Tuchel a quand même été assez clair lors de la conférence de presse. Il a parlé de Paredes par rapport à ce qu’il a fait contre Dortmund. Et même Herrera dans un 4-2-4 est plus utile que Verratti”, a commenté Riolo sur les ondes. “Après, s’il ne débute pas contre l’Atalanta sans Di Maria ni Mbappé, il vaut mieux pour Verratti qu’il retourne à Saint-Tropez ! (rires)”