Riolo : “Kimpembe doit être titulaire au PSG dès maintenant !”

Le journaliste Daniel Riolo aimerait que le PSG et Thomas Tuchel installent immédiatement Presnel Kimpembe (24 ans) à une place de titulaire indiscutable. Cela sans attendre les dernières échéances de la saison et la fin de contrat de Thiago Silva.

“Kimpembe n’incarne pas l’après-Silva il incarne le présent alors que Thiago Silva est là. Ça fait déjà un an que je le dis. Notamment sur les matches de Ligue des champions, et le dernier contre Dortmund, je militais déjà pour que la charnière soit composée de Marquinhos et Kimpembe. Les faits m’ont donné raison. J’ai toujours pensé que sur les gros matches on ne voyait pas ce que certains appellent une rigueur moins nette ou une forme de nonchalance. Moi, je l’ai toujours trouvé bon dans les grands matches. Qu’on ne me dise pas qu’il a failli parce qu’un ballon lui a rebondi sur le coude contre Manchester United et qu’il y a eu ce penalty venu de la planète mars ! Pas de bêtises avec ça, il n’est absolument pas coupable de ce traquenard !” a lancé Daniel Riolo au micro de RMC. “Je le trouve bon et je pense qu’il doit être titulaire dès maintenant ! J’aimerais qu’on lui fasse confiance, qu’il soit vice-capitaine, qu’il soit l’un des acteurs importants du vestiaire, c’est un vrai Parisien, c’est un enfant du club, et il adore le PSG.”