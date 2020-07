Rocheteau : “Il y a plus de suspense même si le grand favori est le PSG”

“Ange vert” qui a fait basculer en faveur du PSG (et aux dépens de Saint-Etienne) la finale de la Coupe de France 1982, en égalisant pendant la prolongation, Dominique Rocheteau ne peut vivre normalement une affiche entre ses deux clubs majeurs. Encore moins une finale de coupe. L’ancien attaquant qui a joué 9 ans en Vert et 7 ans en Rouge & Bleu sera au Stade de France ce soir. Et il s’attend à une affiche plus indécise qu’on pourrait l’imaginer.

“On est un peu dans l’inconnu. Il y a plus de suspense, même si le grand favori est le PSG. Dans les championnats qui ont repris, certaines équipes se sont révélées, comme Manchester United, et d’autres ont plongé. Saint-Etienne a dû se préparer spécialement à cette finale, alors que le PSG a d’autres objectifs plus tard. Sur le talent et la valeur de chaque joueur, le PSG est supérieur, mais la préparation, l’aspect mental et l’engagement physique vont aussi jouer”, analyse Dominique Rocheteau dans Le Parisien ce vendredi.