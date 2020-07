Rothen : “L’Atalanta, c’est un match couperet, vous n’avez pas le droit à l’erreur”

Ce vendredi midi, le PSG a découvert qui était son adversaire en quarts de finale de Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu affronteront la belle surprise de cette édition 2019-2020 de C1, l’Atalanta Bergame. Un tirage qui aurait pu être pire pour le PSG. Mais Jérôme Rothen demande aux joueurs du PSG de ne pas prendre le club italien de haut.

“Je ne sais pas s’il faut redouter quelque chose. Le côté collectif, c’est la première chose que l’on peut ressortir de cette équipe de l’Atalanta. […]S’il y a quelques choses à se méfier du côté du PSG, sur ce match, c’est regarder le collectif du PSG, regarder l’état d’esprit du PSG et de ne pas penser au passé. Ils ont eu tendance à jouer un peu avec le frein à main ou à prendre les équipes un peu de haut et des fois, ils le prennent dans la tête, se remémore l’ancien Parisien pour RMC Sport. On se rappelle le match aller à Dortmund, qui n’avait pas été satisfaisant. Ils s’en étaient bien sortis au match retour. Mais là, c’est un match couperet, vous n’avez pas le droit à l’erreur. Il faut que le PSG arrive à 100% de ses moyens physiques et surtout mentalement, une équipe de très très haut niveau collectivement.“