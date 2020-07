Roustan : “Juninho ? Cette affaire, si Leonardo ne réagit pas, ça ne prend pas ces proportions”

C’est la polémique qui fait parler ces dernières heures dans le monde du football français : Juninho qui critique la mentalité des joueurs de foot brésiliens qui privilégient l’argent, en prenant en exemple Neymar. Une polémique qui a fait réagir Leonardo, qui a demandé aux dirigeants lyonnais de ne pas évoquer le PSG et ses joueurs. Mais pour Didier Roustan, les propos du directeur sportif lyonnais ont été sortis de leur contexte.

“C’est complètement sorti du contexte. Je me demande même pourquoi Leonardo a fait cette sortie. Par rapport à Aulas, je peux la comprendre. Aulas, dès qu’il peut taper sur le PSG, mettre le doigt dessus, même des fois on ne comprend pas pourquoi il fait une fixation sur ce club. Mais Juninho te parle de plein de choses, de la société brésilienne et qui t’explique que tout est axé sur l’argent et que tu es formaté de la sorte. […] D’ailleurs, il s’inclut dans ce sujet, argumente Roustan dans l’Equipe du Soir. C’est sorti du contexte. Évidemment, la chose la plus révélatrice, tu prends Neymar. […] Cette affaire, si Leonardo ne réagit pas, ça ne prend pas ces proportions.“