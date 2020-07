Rummenigge : “Le PSG accorde beaucoup d’importance aux stars mondiales”

Désireux de conserver Tanguy Kouassi (18 ans), fruit de sa formation, le PSG n’a pu que constater la signature du Titi au Bayern Munich pour quatre ans. Un choix du défenseur polyvalent qu’il ne génère pas de tension entre Parisiens et Bavarois assure Karl-Heinz Rummenigge (64 ans), président du conseil d’administration du Bayern.

“Le Bayern n’a encore jamais recruté un joueur dans le but d’affaiblir l’un de ses concurrents. Nos relations avec le PSG sont très bonnes. J’apprécie beaucoup mon homologue Nasser al-Khelaïfi, il est très investi dans son projet et réalise un excellent travail. Nos contacts avec Leonardo sont également au beau fixe. Notre directeur sportif vient de s’entretenir avec lui. Concernant le dossier Tanguy Kouassi, c’est un joueur très intéressant qui a reçu plusieurs propositions lucratives, notamment du RB Leipzig. D’après ce que nous avons compris, il ne souhaitait pas prolonger son aventure au PSG et lorsqu’un tel talent planifie sa carrière à l’étranger, il est logique qu’un club comme le Bayern fasse part de son intérêt“, commente Rummenigge dans France Football. “Paris accorde beaucoup d’importance aux stars mondiales telles que Kylian Mbappé et Neymar. Au niveau de l’effectif, nous sommes organisés différemment. J’éprouve beaucoup de respect envers le PSG. Il a mérité sa qualification contre Dortmund.”

Sur un autre dossier, celui d’une Super League européenne, format de compétition qui irait bien au PSG un peu handicapé par la Ligue 1, Karl-Heinz Rummenigge assure que son club ne soutiendra pas le projet : “Le Bayern n’est nullement intéressé par une Super Ligue fermée. Actuellement, nous avons un format en C1 qui me convient parfaitement et notre relation avec l’UEFA est excellente.”