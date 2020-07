Rummenigge : “Un transfert n’est pas prévu en ce qui concerne Hernandez”

En quête de recrues dans son secteur défensif, le PSG aurait pensé à recruter Lucas Hernandez, le défenseur du Bayern Munich. Mais malgré une première saison difficile due notamment à plusieurs blessures, le club allemand ne souhaite pas entendre parler d’un départ de son champion du monde 2018, comme l’explique Karl–Heinz Rummenigge.

“Hernandez ? Nous sommes tous convaincus qu’il est le bon joueur pour le club, ayant disputé une excellente Coupe du monde 2018 en tant qu’arrière gauche et à l’Atlético de Madrid en défense centrale au plus haut niveau, rappelle le dirigeant bavarois dans une interview accordée à Sport1. Nous l’avons suivi en permanence depuis la Coupe du monde, et avec lui nous pouvons couvrir deux postes. Ce type a coûté très cher, 80M€, mais il ne faut pas oublier qu’il a été gravement blessé à deux reprises. […]Nous lui donnerons la chance de montrer sa classe l’année prochaine. Un transfert n’est pas prévu.”