Sagosen : “J’estime que toute l’équipe mérite ces bonus”

L’affaire était conclue depuis plus d’un an, arrivée au PSG Handball en 2017 l’arrière gauche parisien Sander Sagosen (24 ans) quitte le club de la capitale pour rejoindre les Allemands de Kiel. Le Norvégien est devenu un des meilleurs joueurs du monde à Paris, si ce n’est le numéro un. Mais il part du PSG avec un conflit financier.

“Je suis venu à Paris pour apprendre au contact de grands joueurs comme Mikkel (Hansen) ou Niko (Karabatic). À chaque nouvelle expérience, je franchis un nouveau pas dans ma carrière. Même si elle s’est arrêtée plus tôt que prévu, cette dernière saison a été incroyable pour moi, commente Sagosen dans L’Equipe. Devenir le meilleur joueur au monde, c’est mon rêve depuis l’âge de 5 ans. Je veux remporter cette distinction cette année, mais aussi les suivantes ! À 24 ans, j’ai l’opportunité de réaliser quelque chose de grand. […] À ce stade de ma carrière, je pense que Kiel est le choix idéal pour moi. Je vais avoir l’opportunité d’évoluer en Bundesliga, mon rêve d’enfance. […] Si je suis en guerre contre le PSG ? Non. J’ai de très bonnes relations avec tout le monde à Paris. Mais j’estime avoir fait la part de mon job. Même si j’ai signé à Kiel depuis un an et demi, je me suis battu comme un chien pour le club, pour l’équipe. C’était mon boulot et je l’ai fait avec plaisir. J’ai fait tout ce que le club m’a demandé. Nous ne sommes pas en guerre mais ce n’est pas juste de leur part de me dire que nous n’avons pas le droit à nos primes. Je veux bien admettre que la situation est un peu étrange à cause du coronavirus. Mais c’est un peu tard pour demander cela aujourd’hui. J’estime que toute l’équipe mérite ces bonus. Mon cas est peut-être différent des autres joueurs car je quitte le club. D’après ce que j’ai compris, les salaires des joueurs risquent de nouveau d’être impactés la saison prochaine. […] Ceci dit, j’aime tellement de gens dans ce club que cette histoire ne va pas changer mon opinion générale sur les trois années que j’ai passées ici. C’est juste une façon stupide de leur part de conclure notre relation. ”