Saint-Etienne espère une grâce de la FFF pour ses suspendus en finale

Dans seize jours se déroulera au Stade de France la finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne. Timothée Kolodziejczak et Mahdi Camara sont en théorie suspendus pour l’affiche mais l’AS Saint-Etienne espère une grâce de la part de la commission de discipline de la FFF qui doit se réunir. C’est ce que rapporte But! Saint-Etienne. En outre les Verts espèrent aussi que le défenseur William Saliba sera libéré par Arsenal pour jouer la finale contre Paris. Si aucun de ces cas ne devaient tourner en faveur de l’ASSE, le magazine a toutefois quelques idées sur le onze que pourrait aligner Claude Puel face au PSG : Moulin – Debuchy, Perrin, Fofana, Silva – MVila, Moueffek – Boudebouz – Hamouma (ou Nordin), Khazri, Bouanga.