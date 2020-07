Saint-Etienne gagne, Lyon se frotte à Nice

Les deux futurs adversaires (officiels) du PSG sont sur le terrain ce samedi. L’AS Saint-Etienne, que Paris affrontera en finale de la Coupe de France le vendredi 24 juillet (21h05 / France 2 et Eurosport 2), a joué en amical, à huis clos, au centre d’entraînement Robert-Herbin, contre le GFA Rumilly Vallières (National 3). Les Verts se sont imposés 4-1. Les buts stéphanois ont été signés par Jean-Philippe Krasso (13e), Maxence Rivera (30e) et Charles Abi (57e et 87e). Dans moins de trois semaines, l’ASSE jouera son premier match officiel contre le PSG. Un trophée et une place en Europa League sont à la clé pour les hommes de Claude Puel. Prochain match de préparation pour Saint-Etienne : vendredi 10 juillet contre l’OGC Nice à Geoffroy-Guichard.

Composition AS Saint-Étienne (1re mi-temps) : 30 – Jessy MOULIN / 26 – Mathieu DEBUCHY / 3 – Wesley FOFANA / 2 – Setigui KARAMOKO / 5 – Timothée KOLODZIEJZAK / 8 – Mahdi CAMARA / 9 – Aïmen MOUEFFEK / 21 – Romain HAMOUMA / 13 – Maxence RIVERA / 10 – Wahbi KHAZRI / 14 – Jean-Philippe KRASSO

Composition AS Saint-Étienne (2e mi-temps) : 1 – Stefan BAJIC / 11 – Gabriel SILVA / 4 – Marvin TSHIBUABUA / 24 – Loïc PERRIN / 27 – Yvann MAÇON / 23 – Lucas GOURNA-DOUATH / 6 – Yann M’VILA / 7 – Ryad BOUDEBOUZ / 20 – Denis BOUANGA / 18 – Arnaud NORDIN / 29 – Charles ABI

Les Aiglons, c’est justement l’opposition qui attend Lyon ce samedi à 18h30 (Canal Plus). Le finaliste de la dernière Coupe de la Ligue (contre le PSG le vendredi 31 juillet à 21h05 sur France 2 et Canal+ Sport) recevant au Groupama Stadium. Les Lyonnais avaient battu cette semaine 12-0 les Suisses de l’US Port-Valais. L’opposition sera cette fois autre…