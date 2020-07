Saint-Etienne va jouer 150 minutes aujourd’hui et refuse de vendre des billets pour la finale

C’est l’escalade. Hier, le PSG a joué un match de 120 minutes (4×30) contre les Belges de Waasland-Beveren (7-0) pour donner une heure de jeu à tous les joueurs majeurs. Aujourd’hui l’AS Saint-Etienne va plus loin dans le cadre de son dernier match de préparation. Six jours avant la finale de la Coupe de France face aux Parisiens au Stade de France, les Verts disputeront deux matches de 75 minutes contre les Belges d’Anderlecht. Ces deux rencontres seront composées d’une mi-temps de 45 minutes et d’une autre de 30 minutes. De quoi faire beaucoup jouer tous les joueurs. Hier, Saint-Etienne a eu le bonheur d’apprendre que la FFF tirait un trait sur les suspensions de Timothée Kolodziejczak et de Mahdi Camara. Ces deux éléments pourront dont affronter le PSG en finale de la Coupe de France.

Mais ce sera sans soutien direct du peuple vert. En effet, l’ASSE fait savoir ce matin via un communiqué qu’il “ne vendrait aucun billet grand public pour la finale. Le club respectant ainsi la décision des cinq groupes de supporters de ne pas se rendre au Stade de France compte tenu du nombre de places réduit mis à leur disposition pour des raisons sanitaires.” Le Collectif Ultras Paris a signifié ce matin qu’il ne serait pas vendredi prochain non plus au Stade de France. Quelle sera l’ambiance pour cette finale ? Mystère.