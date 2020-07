Saliba privé de finale de Coupe de France avec l’ASSE

L’été dernier, William Saliba avait décidé de quitter Saint-Etienne pour s’engager avec Arsenal. Mais dans l’accord trouvé le club londonien prêtait le défenseur pour la saison 2019-2020 à l’ASSE. Le prêt courait jusqu’à ce mardi. Et aucun accord n’a été trouvé pour pousser le prêt jusqu’au vendredi 24 juillet, date de la finale de la Coupe de France entre le PSG et les Verts.

Pourtant William Saliba avait repris l’entraînement sous les ordres de Claude Puel. Oui, mais selon AS, un point de blocage a été une affaire de bonus. Avec un match joué en plus sous le maillot vert cette saison, une somme de 2.5M€ aurait été due contractuellement par Arsenal à l’ASSE. Bonne nouvelle pour Saint-Etienne, Loïc Perrin devrait lui, bien être de la partie.

Le communiqué de l’ASSE

L’AS Saint-Étienne avait été heureuse d’apprendre hier mardi que Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, était disposé à laisser William Saliba à la disposition du club jusqu’à la finale de la Coupe de France, le 24 juillet prochain. William Saliba s’entraînait depuis plusieurs jours avec le groupe de Claude Puel et était bien évidemment très enthousiaste à l’idée de finir son parcours en Vert par un tel match. Hélas, l’ASSE, qui souhaitait simplement la prorogation du prêt initial jusqu’au 24 juillet, n’a pu trouver d’accord dans la soirée avec Arsenal pour permettre au défenseur de bien préparer et jouer cette rencontre, le club anglais imposant des conditions sportives et financières absolument inacceptables.