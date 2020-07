Salihamidzic : “Je suis sûr que Lucas (Hernandez) développera pleinement ses qualités et se montrera précieux pour l’équipe”

Afin de renforcer sa défense avec les départs de Thomas Meunier, Tanguy Kouassi et Thiago Silva, le PSG pisterait Lucas Hernandez, qui vit une première saison difficile en Bavière marquée par des blessures. Mais le champion d’Allemagne ne compte pas se séparer de son joueur le plus cher de l’histoire (80 millions d’euros). Dans une interview accordée à Kicker, Hasan Salihamidzic – directeur sportif du Bayern – a fermé la porte à un départ du champion du monde 2018. “Je suis sûr que Lucas développera pleinement ses qualités et se montrera précieux pour l’équipe. J‘ai une totale confiance en lui. C’est un super gars, un gagnant.”