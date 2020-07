Sarabia : “On essaye peu à peu de retrouver la confiance et le rythme”

Pour son premier match amical, le PSG a offert une démonstration face au Havre (9-0). Séduisants et dominateurs – quatre mois après leur dernier match face à Dortmund – les joueurs parisiens ont régalé les supporters du Stade Océane. Après la rencontre, Pablo Sarabia – auteur d’un doublé – est revenu sur cette belle prestation des Rouge et Bleu, au micro de beIN SPORTS.

“La frappe arrêtée de Draxler ? (rires) Oui, j’ai tenté de me retirer des buts mais je n’ai pas pu. Le match face au Havre ? On essaye peu à peu de retrouver la confiance et le rythme, tout cela pour arriver au mieux en finale (de Coupe de France et Coupe de la Ligue, ndlr), nous devons les gagner, a déclaré Sarabia après le match. Une rencontre qui permet de gagner une place de titulaire ? Comme les années passées, j’essaye de gagner ma place chaque jour. J’essaye d’apporter mon travail, mes buts et mes passes décisives afin d’aider l’entraîneur du mieux possible. Je suis content pour ma part.”