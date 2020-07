Sarri : “L’Atalanta, c’est comme aller chez le dentiste, tu peux t’en tirer mais tu sens la douleur”

Le PSG connaît son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens affronteront l’Atalanta Bergame. Un club que va affronter la Juventus de Turin de Maurizio Sarri demain (21h45). Et le coach italien a utilisé une déclaration de Pep Guardiola pour définir l’affrontement contre le troisième de Serie A. “Affronter l’Atalanta c’est comme allez chez le dentiste.“

“Je me fiche de la Ligue des champions. Pour le moment nous n’avons qu’un seul objectif et c’est le championnat. Ensuite nous penserons à Lyon. C’est si loin dans nos pensées que nous ne devons pas perdre la moindre énergie, assure le coach italien dans des propos relayés par RMC Sport. La plus belle définition de l’Atalanta, je pense que c’est celle de Guardiola: c’est comme aller chez le dentiste. Tu peux t’en tirer mais tu sens la douleur.“