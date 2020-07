Satin : “Le PSG a besoin de se renforcer sur le couloir droit et en attaque”

Cet été, le PSG va perdre Thiago Silva qui arrive en fin de contrat à l’issue du Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne. Le recrutement d’un défenseur central n’est semble-t-il pas la priorité des dirigeants parisiens qui comptent sur Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo et Thilo Kehrer pour occuper sa défense centrale. Un temps annoncé dans le viseur des Rouge & Bleu, Kalidou Koulibaly semble inaccessible (son prix est estimé entre 70 et 100 millions d’euros). Bruno Satin – agent de joueur et ancien représentant de l’international sénégalais – estime que la priorité du PSG sera de recruter un latéral droit et un attaquant.

“Je ne pense pas que le PSG dépensera beaucoup lors de la prochaine session du mercato pour renforcer sa défense. Thiago Silva va partir, mais il y a Marquinhos, le capitaine du futur”, rappelle Satin dans une interview accordée à Radio Kiss Kiss. “Les Français ont besoin de se renforcer sur le couloir droit de la défense avec le départ de Thomas Meunier, ainsi qu’en attaque, même s’ils ont recruté Icardi. Edinson Cavani est parti et il va devoir être remplacé.“