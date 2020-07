Selon le père d’El Chadaille Bitshiabu, la “priorité est de rester au PSG”

Après les départs de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche (fins de contrat stagiaire), le PSG ne souhaite plus voir ses jeunes joueurs à fort potentiel quitter leur club formateur, sans avoir signé un premier contrat professionnel. Une situation qui concernant l’imposant El Chadaille Bitshiabu (1m95, 96kg). Courtisé par de nombreux clubs européens (Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, AC Milan et le RB Salzbourg), le défenseur central de 15 ans est libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier (fin de sa licence amateur), comme le rappelle leparisien.fr.

Malgré cette fin de bail, le quotidien francilien nous informe que Leonardo “a rencontré son entourage le mercredi 8 juillet pour évoquer la situation du Titi actuellement sans club. Les contours d’un contrat aspirant pour cette saison puis d’un contrat pro de 3 ans lorsqu’il aura 16 ans ont été évoqués. Mais rien n’a encore été signé.” De leur côté, les autres clubs européens tentent de s’attacher les services de l’international U16 de l’Equipe de France avec un premier contrat professionnel de 5 ans au moment de ses 16 ans (le 16 mai 2021).

Malgré les nombreuses sollicitations, l’objectif d’El Chadaille Bitshiabu est de poursuivre sa carrière avec le PSG, comme l’a indiqué son père, Willy Bitshiabu, au Parisien.“Les négociations se passent bien, notre priorité est de rester au PSG. On souhaite qu’il poursuive sa formation en France et se sente bien dans ses bottes. Nous souhaitons qu’il signe un contrat pro lorsqu’il aura 16 ans. A 15 ans, l’aspect humain est plus important que l’aspect financier, on veut que mon fils devienne un bon footballeur (…) Depuis ses 11 ans, il a l’habitude qu’on parle de lui. On veut désormais qu’il s’entraîne. La décision sera prise rapidement, sans doute dans les deux prochaines semaines.” Avant la fin de son contrat, El Chadaille Bitshiabu s’était entraîné quelques jours avec les U19 du PSG.