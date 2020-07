Selon L’Equipe, le rendez-vous face au PSG vire à l’obsession à Lyon

Le vendredi 31 juillet, la finale de la dernière Coupe de la Ligue opposant Lyon au PSG au Stade de France servira de tremplin aux deux équipes avant leurs défis européens respectifs. A la clé il y aura aussi un trophée domestique, et un potentiel ticket pour l’Europa League pour l’OL. Et c’est très loin d’être anodin pour des Gones désireux de rester européens.

“Le rendez-vous du 31 juillet vire à l’obsession” à Lyon, rapporte L’Equipe alors que l’OL s’apprête à jouer ce soir (à 20h45) avec ses titulaires en amical au Groupama Stadium contre le Celtic (Canal Plus et RMC Sport 1). “Le staff a longtemps réfléchi sur son programme de reprise avant d’allonger la préparation : il espère ainsi être un peu plus frais que le PSG le jour J. […] L’OL devra compter sur des hommes revanchards qui ont beaucoup à gagner contre le PSG puis devant la Juventus.” Le journal sportif faisant référence à Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé, plus ou moins avec un départ du club rhodanien en tête. Verdict dans treize jours.

L’équipe possible de Lyon contre le Celtic : Lopes – Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet – Reine-Adelaïde, T. Mendes, B.Guimaraes, Aouar – Depay (c), – M.Dembelé. Entraîneur : Rudi Garcia.