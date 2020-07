Selon Marca, le Barça souhaite que la presse arrête d’alimenter la rumeur Neymar

C’est l’histoire d’un traumatisme qui dure depuis 2017 au FC Barcelone. Le PSG arrachait Neymar Jr au club catalan en mettant les 222M€ de sa clause libératoire sur la table. Une opération vécue comme une humiliation chez les Azulgrana. Et depuis les rumeurs d’un retour n’ont jamais stoppé avec un climax l’été dernier, cette fois justifié par le désir du joueur brésilien. Mais jamais Neymar n’a été proche d’un retour au FC Barcelone. La telenovela de l’été 2019 ne se résumant qu’à de l’esbroufe.

En 2020, le Barça a encore moins les moyens financiers et ne pourra pas réaliser d’opération Neymar, sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG. C’est pourquoi la direction du club catalan fait comprendre depuis des semaines à sa presse fétiche qu’il est préférable de ne pas alimenter la rumeur et de passer à autre chose, affirme le média madrilène Marca. Le FC Barcelone n’a pas les moyens de recruter Neymar, et le Real Madrid n’a pas l’intention de le faire. Le numéro 10 brésilien le sait comme il sait que son avenir s’écrit au PSG, explique Marca. Paris ne pense pas le vendre. Comme il veut conserver Kylian Mbappé. Mais il va falloir prolonger prochainement… Un sujet qui reviendra sur la table après le Final 8 de la Ligue des champions.