Selon Olé, “tous les chemins mènent à Rome” pour Cavani

Aujourd’hui, “tous les chemins mènent à Rome” pour Edinson Cavani (33 ans). L’ancien attaquant du PSG, libre de tout contrat depuis le 30 juin, se rapproche sérieusement de la Roma, confirme le journal argentin Olé. Après Palerme et Naples, le meilleur buteur de l’histoire du PSG – avec 200 réalisations – ferait donc le choix de retrouver le championnat italien. “C’est la Roma qui tient la corde” pour Edinson Cavani, rapportait déjà le quotidien sportif espagnol AS. Le club cinquième de la Serie A proposerait trois années de contrat et le plus gros salaire du club au Matador. Ce qui visiblement ne le laisse pas insensible.