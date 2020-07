Selon RMC Sport, le PSG suit Matheus Cunha

Avant-centre côté 22M€ par Transfermarkt, le brésilien Matheus Cunha (21 ans) est un joueur qui intéresse Leonardo selon RMC Sport. Arrivé au Hertha Berlin le 31 janvier 2020, en provenance du RB Leipzig (contre 18M€), le jeune attaquant a marqué 5 fois et fait trois passes décisives en 1018 minutes de jeu. Assez pour éveiller quelques intérêts selon le média sportif qui cite l’Inter et le PSG. “Mais il faudra attendre quelques semaines avant que cette piste ne puisse devenir très concrète. Leonardo et Thomas Tuchel souhaitent que le groupe se concentre sur la fin de saison avant de mettre un coup d’accélérateur sur le marché”, explique Loïc Tanzi. “Une stratégie qui permet à Leonardo de sonder le marché et de prendre son temps.”

Avec les départs du PSG d’Edinson Cavani et normalement d’Eric-Maxim Choupo-Moting, et malgré l’intégration d’Arnaud Kalimuendo, il faudra peut-être un joueur de plus en attaque pour apporter de la concurrence. Mais tout joueur coûte cher pour le PSG. Y compris un Matheus Cunha sous contrat jusqu’en 2024 avec le Hertha Berlin.