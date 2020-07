Sévérac : “Mbappé a des capacités de récupération qui ne sont pas communes !”

À 15 jours de la rencontre de Ligue des Champions qui va opposer l’Atalanta Bergame au Paris Saint-Germain, le club de la capitale surveille attentivement la situation de son attaquant, Kylian Mbappé. Le numéro 7 parisien souffre d’une entorse de la cheville droite avec lésion au ligament qui pourrait l’écarter des terrains pour une durée “d’environ 3 semaines”.

Si beaucoup sont pessimistes sur sa participation à ce match couperet, d’autres ne sont pas vraiment de cet avis. C’est le cas du journaliste Dominique Sévérac, qui pense que le jeune bondynois possède une “capacité de récupération” hors du commun.

“Le PSG doit-il faire une croix sur Mbappé contre l’Atalanta ? Non, et pour deux raisons. La première c’est que Kylian Mbappé est hors norme ! (…) Il a des capacités de récupération qui ne sont pas communes ! Donc il ne faut pas se tabler sur lui comme il faut le faire pour d’autres personnes. (…) Deuxième chose, il a entrepris des soins dès le début et il ne fait que ça ! Certains font des soins en dilettante, lui il est à fond ! Il ne fait que ça de la journée, tout le temps ! Donc je pense qu’il va gagner 4 à 5 jours et qu’il va finir par être au moins sur le banc le 12 août !”