Séverac : “Qu’on n’oublie pas quand on parle de Mbappé que c’est un phénomène”

Hier, France Football sortait un numéro en partie dédié aux qualités physiques de Kylian Mbappé. Dans celui-ci Kevin Mayer, recordman du monde du décathlon, lui lance même une invitation à faire la course… En novembre dernier, Michel Platini lançait sur le plateau de Franceinfo : “Je pense qu’à un moment Kylian il va s’apercevoir que la vitesse ne fait pas tout. Mais on a le temps, il a 20 ans, il a encore le temps d’aller très très vite et dans quelques années le corps va se fatiguer et il va essayer de jouer un peu plus au ballon !“

Le journaliste du Parisien Dominique Séverac n’aime pas qu’on résume l’attaquant du PSG et des Bleus à une accélération aussi phénomènale soit-elle. “Il n’y a pas si longtemps, c’était avant le confinement, Michel Platini a dit de Kylian Mbappé que c’était un joueur extrêmement rapide, il a un peu résumé ses qualités à la vitesse. Mbappé il ne joue pas au ballon ? C’est quoi cette petite musique ? C’est un peu ce qu’on a fait avec Benzema pendant des années, on en a fait un lieutenant de Cristiano Ronaldo sans s’apercevoir que c’était un joueur magnifique. J’aimerais qu’on n’oublie pas quand on parle de Mbappé que c’est un phénomène. Il sait tout faire. C’est l’attaquant moderne par excellence. C’est un des plus grands joueurs de l’histoire du football français avec une palette de dingue”, a commenté Dominique Séverac lors de l’EDS. “Il est le meilleur buteur du championnat alors qu’il joue contre des blocs bas.“