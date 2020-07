Silva : “Il y a un sentiment de tristesse pour Kylian”

Thiago Silva a soulevé la 13e Coupe de France de l’histoire du PSG, sa cinquième personnel, ce qui fait de lui le co-recordam des trophées remportés dans cette compétition. Mais à l’issue de cette finale remporté face à Saint-Etienne (1-0), le capitaine parisien a surtout eu un mot pour ses deux coéquipiers blessés lors de la rencontre, Thilo Kehrer et Kylian Mbappé. “Les blessures de Kehrer et Mbappé ? C’est difficile. C’est triste. C’était un match très difficile, on n’a pas très bien joué, on a eu des difficultés. On est contents pour le titre, mais il y a un sentiment de tristesse pour Kylian, assure O Monstro dans des propos relayés par RMC Sport. J’espère qu’il pourra récupérer le plus vite possible, c’est un joueur indispensable pour nous.“