Silva : “J’ai grandi pas seulement comme un joueur, mais aussi comme un homme”

La rencontre du PSG face au Celtic (4-0) avait une saveur particulière pour Thiago Silva. Après huit saisons passées au sein du club de la capitale, le capitaine parisien disputait son dernier match devant les supporters du Parc des Princes. En fin de contrat après les fins de compétitions de la saison 2019-2020, le défenseur des Rouge et Bleu mettra un terme à une aventure qui avait débuté à l’été 2012. Après la rencontre, Ô Monstro est revenu – avec émotion – sur son parcours au PSG. Il a notamment évoqué ses meilleurs souvenirs avec le maillot parisien.

“Beaucoup d’émotion. Je me rappelle également de mon dernier match au Maracanã avec Fluminense, c’était bien aussi. Mais l’histoire n’est pas encore finie, on a encore beaucoup de choses à faire avec trois coupes à chercher (Coupe de France, Coupe de la Ligue et Champions League), c’est pour ça qu’il faut continuer à travailler. J’espère que je pourrais sortir par la grande porte, c’est ça mon objectif en ce moment, a déclaré Thiago Silva après la rencontre au micro de beIN SPORTS. Mon meilleur souvenir au PSG ? Le premier match au Parc des Princes en Ligue des champions. C’était aussi mon premier but ici, c’était inoubliable pour moi. Après, il y aussi le but que j’avais marqué face à Chelsea en huitième de finale de Ligue des champions (en 2015, ndlr). J’espère qu’il y aura encore des choses positives pour nous car ce n’est pas fini. C’est un peu bizarre cette année mais ce n’est pas encore fini.”

Thiago Silva est également revenu avec beaucoup d’émotion sur son évolution personnelle depuis son arrivée au PSG en 2012. “À mon avis, c’est une histoire que j’ai écrite et je suis très heureux pour ça. Mes enfants ont grandi ici en France. J’ai grandi pas seulement comme un joueur, mais aussi comme un homme. Le respect que le club, les joueurs et le staff m’ont donné, pour moi c’est la chose la plus importante.”

Sur le site officiel du PSG, Thiago Silva est également revenu sur ce dernier match devant les supporters du Parc des Princes. “C’était un jour particulier, très important pour moi. Ce matin, il était difficile pour moi de me concentrer sur le match. C’était un moment inoubliable, qui restera dans mon cœur. Ce lien avec les supporters, ce respect entre nous, c’est ce qui restera jusqu’à la fin de ma vie. L’histoire n’est pas tout à fait finie, on va travailler pour bien terminer la saison. Nous avons un match difficile vendredi, qui peut nous permettre de gagner un nouveau trophée, puis une autre finale le vendredi suivant. Il y aura ensuite le grand objectif de l’équipe et la Champions League. On a tout pour bien conclure la saison, et je suis convaincu que l’équipe va tout donner. J’espère sortir par la grande porte.”