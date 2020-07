Silva : “Je vais tout donner sur le terrain pour remporter le plus de titres possibles”

Vendredi soir (21h05), le PSG va affronter Saint-Etienne dans le cadre de la finale de la Coupe de France. Thiago Silva, capitaine des Rouge & Bleu, va disputer sa dernière finale dans cette compétition historique et pourrait s’offrir un record en cas de victoire. En effet, si le PSG l’emporte, “O Monstro” soulèvera pour la cinquième fois la Coupe de France et deviendra le plus titré de la compétition avec Marceau Somerlinck (en 1946, 1947, 1948, 1953 et 1955 avec Lille), Dominique Bathenay (en 1974, 1975 et 1977 avec Saint-Étienne, et en 1982 et 1983 avec le Paris Saint-Germain) et Alain Roche (en 1986 et 1987 avec Bordeaux, et en 1993, 1995 et 1998 avec le Paris Saint-Germain). Une finale qu’il a évoquée pour PSG TV.

La finale

Thiago Silva : “La Coupe de France est un trophée historique. Elle est surtout encore plus importante cette année car le club va fêter ses cinquante ans. Je crois donc que c’est un moment très important pour bien se concentrer et tout donner pour l’équipe, dans le but de fêter cela à la fin. Cette Coupe de France est très importante. La gagner, c’est magnifique ! Mais avant cela, on a un match à disputer. Nous allons tout faire pour la ramener chez nous.“

Saint-Etienne

Thiago Silva : “C’est bien d’affronter cette équipe. Elle a beaucoup de qualités. Parfois, les gens pensent qu’il est facile de gagner pour le Saint-Germain, parce qu’on a beaucoup de qualités. Mais dans le football, si tu ne travailles pas dur, cela peut être compliqué. Il faut donc bien se préparer mentalement et arriver à un bon niveau. Il faudra montrer toute notre motivation, un bon état d’esprit, et être confiants. Je suis sûr que l’on montrera cela sur le terrain.“

Un record en cas de victoire

Thiago Silva : “Je ne regarde pas trop ce type de statistique. Après, c’est vrai que c’est un record important. Malgré ces quatre Coupes de France gagnées, c’est la prochaine qui est toujours la plus importante, surtout si elle te permet d’entrer dans l’histoire de la compétition et du club. C’est donc évidemment une motivation particulière pour moi cette année. Il me reste deux mois et vous pouvez être sûrs que je vais tout donner sur le terrain pour remporter le plus de titres possibles. Il y en a trois à jouer, et on va travailler pour tous les gagner.“