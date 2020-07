Simon : “Je suis enthousiaste à l’idée de découvrir l’ambiance mise par le CUP”

Afin de remplacer Eve Perisset qui a rejoint Bordeaux, les Féminines du PSG ont misé sur Bénédicte Simon. La jeune arrière droite (22 ans) tentera de se faire une place dans l’effectif des Rouge & Bleu. Dans une interview accordée à Goal, l’ancienne rémoise a dévoilé ses ambitions pour sa carrière parisienne.

“C’était le moment pour moi de viser plus haut je pense. Je veux gagner un maximum de titres, et avec Paris je vais découvrir un aspect compétitif que je n’avais pas à Reims où on jouait plutôt le maintien après notre montée en D1. Ce sera plus difficile, mais je vais me challenger. J’espère avoir du temps de jeu, progresser, remporter le plus de titres possible avec le PSG, et pourquoi pas viser l’équipe de France A.”

Bénédicte Simon a également avoué attendre avec impatience de découvrir l’ambiance mise par le CUP durant les matches.

“J’ai très hâte, bien sûr. Plusieurs supporters m’ont déjà souhaité la bienvenue sur les réseaux sociaux. Ils m’ont vraiment bien accueilli et je suis enthousiaste à l’idée de découvrir cette ambiance qui sera toute nouvelle pour moi. J’ai vu des vidéos de leurs chants, à la sortie du car aussi, et même si à Reims on avait quelques supporters, ils sont plus nombreux ici. Ce sont des amoureux de leur club et je vais tout donner pour être à la hauteur.”

Elle a enfin expliqué ne pas savoir si elle sera la joueuse numéro 1 dans le couloir droit. “Honnêtement, je ne sais pas encore. Ashley (Lawrence) va aussi jouer à droite cette année. Il faudra que je fasse mes preuves, que je me donne les moyens de réussir, mais j’espère forcément qu’avec le temps j’arriverai à gagner cette place de titulaire.“