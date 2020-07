Sondage : 73% des Français ne se disent pas en manque de football et 72% voient le PSG gagner vendredi

Voilà qui apportera de l’eau au moulin de ceux qui affirment que la France n’est pas un pays de football. Selon un sondage Odoxa* pour RTL et Groupama, 73% des Français ne se disent pas en manque de football alors que la finale de la Coupe de France PSG/ASSE pointe son nez. Même chez les fans de football on ne trouve que 62% d’impatients de voir des matches à enjeu. Combien seront-ils à suivre devant France 2 (ou Eurosport 2) le premier match officiel français post confinement vendredi prochain ? Quoi qu’il en soit, il n’y aura pas plus de 5000 personnes au Stade de France, et c’est très bien ainsi selon l’opinion exprimée à travers ce sondage : 66% estiment qu’il ne fallait pas dépasser la jauge des 5.000 spectateurs dans l’enceinte dyonisienne de 80.000 places. Sinon, “qui c’est les meilleurs, c’est les Verts ?” Non, répondent les sondés. A 72% ils pensent que le PSG va remporter la Coupe de France. Concernant la finale de la Coupe de la Ligue, les Français sondés donnent le PSG favori à 59% face à l’OL. Le terrain donnera son verdict dans cinq et douze jours.

*Enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Groupama auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 15 et 16 juillet 2020. Échantillon de 1.004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 418 amateurs de football.