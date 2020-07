Stine Hovland ciblée par le PSG ?

Souviens-toi l’été dernier. Le 16 août 2019, le PSG étrillait Milan 6-0 dans le cadre d’un tournoi amical de pré-saison. Dans les rangs du club lombard, la défenseure norvégienne Stine Hovland (29 ans). Avait-elle tapé dans l’œil du staff du PSG ?

Oui, selon lequipiere.com qui fait de la défenseure internationale une cible du club de la capitale française afin de remplacer la polyvalente Hanna Glas partie au FC Bayern (même si la novice Bénédicte Simon a signé). Et puis comme Eve Périsset et Alice Sombath ont aussi quitté le PSG, il faut recruter malin en défense. Or, le “statut amateur chez le récent troisième de Serie A lui permettrait de signer libre à Paris.” Stine Hovland prochainement au PSG ? Affaire à suivre.