Suarez : “Neymar ? Avec la situation actuelle, c’est compliqué”

La presse catalane ne lâche pas l’affaire en ce qui concerne un possible retour de Neymar au FC Barcelone, même si le Barça aurait demandé à cette même presse de faire profil bas à ce sujet. Le Mundo Deportivo a une nouvelle fois spéculé hier et ce mercredi, MD propose une interview de Luis Suarez. Et qui dit interview d’un joueur du club blaugrana – qui plus est un ami du numéro 10 parisien – dit question sur un possible retour de Neymar en Espagne. Et sans surprise, l’attaquant uruguayen aimerait rejouer avec son compère de la MSN. “Ney, tout le monde sait quel genre de joueur il est, l’amour que le club a pour lui, l’amour que les fans et nous ses coéquipiers avons pour lui. Avec la situation actuelle, pas seulement dans le football, c’est compliqué, mais rien n’est impossible. Ils se passent des choses incroyables dans le football, alors la possibilité existe.“