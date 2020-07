Susic : “Quand ils ont pris Icardi, j’ai senti que c’était terminé pour Cavani”

Nous sommes le 1er juillet 2020, Edinson Cavani (33 ans) n’est plus un joueur du PSG désormais. Maintenant, il est question de se demander ce que l’attaquant aux 200 buts laissera comme trace dans le club francilien. Selon Safet Susic, légende du PSG, le Matador fait partie du top 3 des attaquants de l’histoire parisienne.

“Meilleur buteur de l’histoire du PSG. Il n’y a rien d’autre à dire. Il a tout gagné sauf la Ligue des champions. Il était un joueur confirmé avant de venir à Paris. Il est devenu un grand joueur et un grand joueur de ce club. Il s’est toujours donné à fond sur le terrain. En prenant de l’âge, son style l’a forcément usé et c’est devenu plus compliqué. Il a été plusieurs fois blessé, et quand ils ont pris Icardi, j’ai senti que c’était terminé pour Cavani, commente l’ancien milieu de terrain dans France Football. Il est dans le top 5 (des attaquants) du PSG, oui, bien sûr, sans ordre avec Ibrahimovic, Rocheteau, Bianchi, Weah. Cavani est dans les cinq, même dans les trois.”