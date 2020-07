Szoboszlai : “Mes championnats préférés sont la Liga et la Serie A. C’est là-bas que je me vois à l’avenir”

À la fin du mois de juin, le nom de Dominik Szoboszlai est apparu dans l’actualité mercato du PSG. Leonardo se serait renseigné au sujet du jeune milieu de terrain (19 ans) qui évolue au RB Salzburg. Mais le directeur sportif du club autrichien – Christoph Freund – démentait tout intérêt parisien ou autres pour son joueur. Ce samedi, le principal intéressé a fait un point sur son avenir.

“Mes championnats préférés sont la Liga et la Serie A. C’est là-bas que je me vois à l’avenir, rapporte le milieu de terrain dans une interview accordée à Rangado. Est-ce que je vais rejoindre Rangnick à l’AC Milan ? On se connaît, car c’est le leader spirituel de la famille Red Bull. On s’est rencontrés récemment, mais le mercato n’a même pas commencé. D’ailleurs, Rangnick ne travaille pas encore à l’AC Milan, il n’y a donc rien à dire à ce sujet.“