Tatarusanu : “Le jeu du PSG va certainement changer un peu sans Mbappé”

Gardien de but titulaire en Coupe de la Ligue, c’est bien Ciprian Tatarusanu (34 ans) qui sera dans la cage lyonnaise (avec qui il est sous contrat jusqu’en 2022) face au PSG ce soir (21h10). Un Paris privé de Colin Dagba, Juan Bernat et surtout Kylian Mbappé. Ce qui change tout de même la donne.

“Mbappé est un grand joueur mais il y a plein d’autres qualités au PSG. Leur jeu va certainement changer un peu sans lui, sans sa vitesse. On doit s’adapter. Une finale, c’est particulier, il peut tout se passer. Saint-Étienne s’est retrouvé à dix après 30 minutes. Ça change bien des choses. Alors…”, commente le portier roumain dans L’Equipe. “C’est un match spécial. Je ne suis pas nerveux, ce sera une belle soirée. J’espère qu’à la fin Lyon soulèvera la Coupe et qu’on fera une belle célébration… Si j’analyse les attaquants adverses ? Oui, bien sûr. En plus, je regarde beaucoup de matches. Neymar ? On aura besoin d’être concentrés sur lui, mais, là aussi, il n’est pas seul. En tout cas, j’ai hâte de disputer ce match, et encore plus que d’habitude après cette longue interruption…”