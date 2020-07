Taylor (Celtic) : “Ce sera un test difficile contre le PSG”

Ce soir à 19 heures (sur beIN SPORTS 1) le PSG affrontera le Celtic Glasgow dans le cadre d’un match amical. Après avoir défié l’Olympique Lyonnais (défaite 1-2) et l’OGC Nice (1-1) lors du Trophée Veolia, le club écossais enchaînera sa troisième rencontre amicale en moins d’une semaine. Sur le site officiel du Celtic, le défenseur écossais – Greg Taylor – a évoqué le match de préparation face aux Parisiens. Il souhaite notamment se servir de cette confrontation afin de se préparer au mieux pour la reprise de la Scottish Premiership, qui aura lieu le 1er août prochain.

“L’intensité s’est accélérée à l’entraînement ces derniers jours. Plus vous vous rapprochez du début de la saison et des qualifications de la Ligue des champions, plus l’intensité augmente. Nous travaillons dur et nous sommes bien conscients que ce sera un test difficile contre le PSG. Mais c’est un autre bon défi pour nous, a déclaré Taylor sur le site officiel de son club (…) Le PSG sera une bonne opportunité pour nous. Ce sera un test difficile et nous ne nous faisons aucune illusion à ce sujet, mais c’est aussi un test que nous attendons avec impatience.”