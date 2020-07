Téléfoot commencera à émettre le 17 août

On commence à y voir plus clair concernant l’avenir de la Ligue 1 sur nos télévisions, et nos smartphones. Après des mois de négociations, Médiapro va donc diffuser le championnat de France, mais aussi la Ligue des Champions, sur les box SFR. Cet abonnement coutera 25€90 par mois, sur un engagement d’un an, ou bien 29€90, sans engagement. La chaîne Téléfoot a trouvé un accord de partenariat avec RMC Sport pour pouvoir donc bénéficier de la C1 sur ses antennes lors de l’exercice 2020/2021.

Dans une conférence de presse organisée ce mardi matin, Jaume Roures, le fondateur du groupe Mediapro, a déclaré que Téléfoot commencera donc à émettre dès le 17 août prochain et a rajouté que “d’autres accords de diffusion” seront annoncés “prochainement”. Rappelons que quatre jours plus tard, la chaine retransmettra son premier match et la rencontre qui opposera Saint-Etienne à l’OM.