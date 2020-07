Thiago Silva pourrait perdre son brassard de capitaine (LP)

En fin de contrat le 30 juin dernier, Thiago Silva a prolongé son contrat de deux mois afin de terminer la saison 2019-2020 avec les deux finales de coupes nationales (24 et 31 juillet) et le Final 8 de la Ligue des Champions (12 au 23 août). Mais selon le Parisien, Thomas Tuchel pourrait “changer de capitaine dès la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne” afin de montrer que le PSG entre d’ores et déjà entré dans une nouvelle ère. Dans cette optique, le candidat idéal pour le plus grand nombre se nomme Marquinhos, déjà vice-capitaine.

Pour le quotidien sportif, Jean-Marc Pilorget – recordam des matches sous le maillot Rouge & Bleu (435 matches) – explique que laisser le brassard à O Monstro lors de cette fin de saison serait un bel hommage au Brésilien qui a rejoint le club de la capitale en 2012. “Si on veut rendre hommage à Thiago Silva, ce qui serait légitime, on lui laisse le brassard. D’autant plus que j’ai toujours pensé que ce n’est pas parce qu’on ne le porte pas qu’on n’est pas un meneur.”