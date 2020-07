Timothée Pembele plaît beaucoup en Allemagne (Sky)

On le sait, les jeunes pousses parisiennes intéressent toute l’Europe, et plus particulièrement en Allemagne. Nouvel exemple de cet état de fait avec Timothée Pembele.

Depuis des années, le centre de formation du Paris Saint-Germain est épié de toute part. Il y a peu, Tanguy Kouassi rejoignait le Bayern Munich libre de tout contrat. Et les clubs allemands, qui apprécient très fortement les profils des jeunes joueurs français, auraient également dans leur viseur le petit Timothée Pembele. Sky nous indique ainsi que le latéral droit parisien de 18 ans intéresserait grandement outre Rhin. Le média allemand ne cite cependant pas de noms de club.