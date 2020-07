Tout ce qu’il faut savoir sur le PSG / Saint-Etienne

Ce soir se jouera la 103e finale de la Coupe de France à Saint-Denis. Elle opposera le PSG à Saint-Etienne, avec une jauge de 5000 personnes faute au Covid à laquelle il faut retrancher les 900 places neutralisées par le club du Forez pour faire plaisir à ses cinq groupes de supporters. Outre cette capacité limitée, de nombreux gestes barrière devront être respectés. Le Président de la République descendra sur la pelouse avant la rencontre. Les joueurs et arbitres lui seront présentés, mais il restera à distance. Après la finale, vainqueurs et vaincus récupéreront d’eux-mêmes médailles et trophées sur le terrain.

Éléments à connaître

Le PSG jouera la 27e finale nationale de son histoire , Coupe de France et Coupe de la Ligue réunies (contre 22 pour l’OM). C’est aussi sa 6e finale de Coupe de France d’affilée depuis 2015.

Les Virages Nord et Sud seront fermés. Seules les parties basses des tribunes Ouest et Est seront ouvertes. Il y aura 600 supporters du PSG en tribune Est. Il y aura 600 invités du club francilien et des proches des joueurs côté Ouest. Dans cette partie du Stade de France, 250 personnes occuperont la tribune officielle. 90 journalistes prendront place en tribune de presse. L'ASSE a choisi de neutraliser 900 de ses billets qui resteront des places inoccupées.

. Il avait commencé dans l’épreuve par un succès à Dieppe (1-0), le 22 novembre 1971. Le PSG a le record de succès (12) en Coupe de France : 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018. Il s’est incliné à cinq reprises en finale (1985, 2003, 2008, 2011, 2019).

PSG / ASSE

Finale de la 103e Coupe de France | 24 juillet 2020 à 21h00 au Stade de France | Diffuseurs : France 2 et Eurosport 2 | Arbitre : M.Delerue |

PSG : Navas – Kehrer, Kimpembe, Marquinhos (c), Kurzawa – Verratti, Gueye – Di Maria, Mbappé, Neymar – Icardi.

Remplaçants : Rico, Silva, Bakker, Dagba, Herrera, Sarabia, Draxler, Paredes, Choupo Moting. Entraîneur : Tuchel.

ASSE : Moulin – Debuchy, Fofana, Perrin (c) Kolodziejczak – Camara, M’Vila – Hamouma, Boudebouz, Bouanga – Krasso.

Remplaçants parmi : Basic ou Green, Moulin, Maçon, Moukoudi, Trauco, Gourna, Moueffek, Neyou, Abi, Khazri, Nordin, Rivera. Entraîneur : Puel.