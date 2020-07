Trezeguet : “Mbappé est le futur prototype de ce que sera le football”

À seulement 21 ans, Kylian Mbappé affole les statistiques et bat les records de précocité les uns après les autres. Beaucoup estime qu’il sera le joueur qui marquera l’après Cristiano Ronaldo-Lionel Messi. Et selon David Trezeguet, le numéro 7 parisien est un mélange des deux extraterrestres du football mondial. “Mbappé est le futur prototype de ce que sera le football, assure le champion du monde 98 dans une interview accordée à Clarin. Grand, technique, vitesse extrême, frappant avec les deux jambes, c’est un mélange de Cristiano et Leo, mais avec une technique supérieure à celle de Cristiano.”